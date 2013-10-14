«Винд Пауэр» увеличит мощность Приазовского ветропарка почти втрое

Компания «Винд Пауэр» - дочерняя структура частного энергетического холдинга Украины «ДТЭК», входящего в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», намерена до конца 2016 года увеличить мощность Приазовского ветропарка почти в 3 раза - до 550 МВт, сообщил УНИАН генеральный директор компании «Винд Пауэр» Герман Айбиндер.

По его словам, увеличение мощности произойдет за счет строительства двух новых ветроэлектростанций в дополнение к уже находящейся в управлении компании Ботиевской ВЭС (Запорожская область, Приазовский р-н).

«Проект ДТЭК Приазовский будет состоять из трех площадок: Ботиевская ВЭС, где уже построена первая очередь мощностью 90 МВт и строится вторая очередь мощностью 105 МВт, Приморская ВЭС мощностью 200 МВт, строительство которой займет 2 года и начнется в следующем году. И третий проект в портфеле - Бердянская ВЭС мощностью 150 МВт. Его мы начнем структурировать в 2014 году»,- пояснил Айбиндер.

По подсчетам компании, сумма инвестиций в ветропарк «ДТЭК Приазовский» достигнет 900 млн евро.

Кроме того, в планах компании в 2017 году начать строительство второго ветропарка суммарной мощностью 700 МВт.

"У нас еще есть проект ДТЭК Мангуш - ветропарк мощностью 700 МВт, который мы планируем начать строить с 2017 года", - сообщил гендиректор, добавив, что до 2030 года компания планирует достичь суммарной мощности своих ветропарков в 1,2 гигаватт.

Как сообщал УНИАН, компания «Винд Пауэр» в июне привлекла 138 млн евро для второй очереди Ботиевской ветряной электростанции (ВЭС), строительство которой планируют завершить в 2014 году.

Справка УНИАН. ООО «Винд Пауэр» - дочерняя компания ДТЭК, координирует деятельность ДТЭК в сфере ветроэнергетики. Текущий портфель проектов «Винд Пауэр» в Запорожской и Донецкой областях включает два ветропарка общей номинальной мощностью около 1 200 МВт.

Ветропарк в Запорожской области - «ДТЭК Приазовский» - включает Бердянскую ВЭС (150 МВт), Приморскую ВЭС (200 МВт), на территории которых осуществляется строительство объектов сбора мощности, и Ботиевскую ВЭС проектной мощностью 200 МВт. После завершения строительства Ботиевская ВЭС станет самой мощной и самой современной ветроэлектростанцией Украины. Полный ввод в эксплуатацию трех станций ветропарка в Запорожской области ожидается до конца 2016 года.

На территории ветропарка «ДТЭК Мангуш» в Донецкой области продолжаются работы по ветромониторингу и девелопменту.