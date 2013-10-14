Суд вернул Тимошенко ее заявление об отмене приговора по «газовому делу»

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел вернул экс-премьер-министру Юлии Тимошенко ее повторное заявление об отмене приговора по «газовому делу».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего спецсуда.

«14 октября судья-докладчик Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, проверив заявление Тимошенко Юлии Владимировны о пересмотре Верховным судом Украины приговора Печерского районного суда города Киева от 11 октября 2011 года, принял решение о возвращении Тимошенко Ю.В. этого заявления, о чем было вынесено соответствующее постановление», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, такое решение принято на основании п.4 ч.3 ст.400-17 УПК Украины 1960 года, в соответствии с которым заявление о пересмотре приговора Верховным судом Украины возвращается заявителю в случае, если есть постановление ВССУ об отказе в допуске дела к производству по результатам его рассмотрения, принятое по аналогичным основаниям.

Судом кассационной инстанции установлено, что постановлением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам ВССУ от 6 сентября 2013 года в допуске дела по заявлению Тимошенко в производство Верховного суда Украины было отказано, напомнили в пресс-службе.

В то же время 9 октября Тимошенко повторно обратилась в ВССУ с заявлением о пересмотре Верховным судом Украины упомянутого приговора местного суда в отношении нее, ссылаясь на аналогичные по содержанию основания. Поэтому в соответствии с п.4 ч.3 ст.400-17 УПК Украины 1960 года было принято решение о возвращении заявления Тимошенко, говорится в сообщении Высшего спецсуда.

«Постановление вступило в законную силу с момента его вынесения и обжалованию не подлежит», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, защита Тимошенко 9 октября повторно подала в Высший специализированный суд заявление о пересмотре в Верховном суде приговора по газовому делу, вынесенному экс-премьеру.

Защитник экс-премьера Сергей Власенко тогда уточнил, что поданное заявление основывается на недавнем решении Комитета министров Совета Европы, который констатировал неполное выполнение Украиной апрельского решения ЕСПЧ по делу Тимошенко.

Он также отметил, что, по убеждению защиты экс-премьера, у Высшего специализированного суда Украины нет другой правовой возможности, кроме как передать это дело на рассмотрение Верховного суда, а у последнего нет другой правовой возможности, кроме как отменить этот приговор.

Власенко назвал рассмотрение дела Тимошенко в Верховном суде "подарком Виктору Януковичу", который позволит последнему решить вопрос Тимошенко.

«Мы дарим Виктору Януковичу еще одну возможность решить искусственно созданную им ситуацию по делу Юлии Тимошенко. Ему достаточно дать команду подконтрольному ему Высшему специализированному суду выполнить закон, а именно - передать сегодняшнее заявление Юлии Тимошенко в Верховный Суд Украины”, - подчеркнул Власенко.

1 августа защита Тимошенко уже пыталась подать в Верховный суд заявление с требованием пересмотреть приговор по «газовому» делу.

Рассмотрев заявление, коллегия судей Высшего спецсуда отказала в допуске к производству уголовного дела в отношении Тимошенко в Верховный суд Украины. В частности, коллегия установила, что пересмотр дела Тимошенко Европейским судом по правам человека осуществлялся только относительно законности ее ареста во время судебного разбирательства дела, а не законности приговора в целом.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года Тимошенко осудили к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

30 апреля 2013 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Юлии Тимошенко по этому делу.