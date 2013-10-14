В список приоритетных проектов Еврокомиссии попал украинский нефтепровод

Еврокомиссия опубликовала 14 октября список 250 приоритетных инфраструктурных проектов на 2014-2020 годы, говорится на сайте ведомства. В их число вошел трубопровод из украинского города Броды в польский город Адамово.

Протяженность нефтепровода составит 317 километров. Максимальная пропускная способность трубопровода достигнет 30 миллионов тонн. Украина стала не единственной страной на постсоветском пространстве, на территории которой будут создаваться важнейшие для Евросоюза инфраструктурные проекты. В Брюсселе намерены также развивать сотрудничество с Грузией, Туркменией и Азербайджаном. В Европе и на Ближнем Востоке Евросоюз планирует работать с Швейцарией, Норвегией, Алжиром, Турцией, Сербией, Черногорией, Боснией и Герцеговиной и Израилем. Совместные программы России и ЕС в список приоритетных не вошли, сообщает lenta.ru.

Из 250 проектов 140 посвящены передаче и хранению электроэнергии, а 100 являются газо- и нефтепроводами. В качестве цели реализации проектов в Брюсселе назвали стремление преодолеть энергетическую изолированность ряда государств, помочь странам-участницам диверсифицировать покупку сырья и электроэнергии, а также создать интегрированный энергетический рынок в ЕС. По классификации Союза, все проекты относятся к числу «объектов общего интереса». Для них предусмотрена ускоренная процедура лицензирования и финансовая поддержка. На помощь в реализации ключевых программ может быть выделено до 5,85 миллиарда евро.