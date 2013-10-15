Ангола введет дополнительный налог для нефтедобывающих компаний

Ангола, крупнейший после Нигерии производитель нефти в Африке, введет новый косвенный налог для нефтедобывающих компаний, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на агентство Bloomberg.

После введения налога цены на большинство услуг и материалов увеличатся на 5%, стоимость аренды оборудования вырастет на 10%. Ожидается, что закон вступит в силу после публикации, которая может произойти в ближайшее время.

В 2010 году в стране была сформирована специальная группа по разработке налоговой реформы, целью которой была работа с правительством по вопросу увеличения выручки и устранении пробелов в законодательстве.

"Нефтяные компании получали преимущества от налоговых льгот <...> ликвидация пробелов в законодательстве укрепит справедливость и повысит доверие налогоплательщиков ко всем отраслям промышленности, они являются логичными с экономической точки зрения", - заявила агентству исследователь London School of Economics Эмили Андерсон.

По данным GlobalData Ltd., компании ежегодно тратят около 20 миллиардов долларов на разведку и добычу нефти в Анголе.