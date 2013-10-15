Нефть дешевеет на данных по промпроизводству в Японии

На мировых торгах во вторник, 15 октября, цены на нефть снижаются после публикации окончательной оценки динамики промышленного производства в Японии за август, свидетельствуют данные бирж.

Так, цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.10 мск понизилась на 0,14% - до 110,88 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,22% и составила 102,18 доллара за баррель.

Согласно окончательной оценке, объемы производства в Японии сократились в августе на 0,9% по сравнению с июлем и на 0,4% в годовом выражении. При этом первоначальные данные предполагали уменьшение на 0,7% и 0,2% соответственно.

Фактором неопределенности для рынков остается ситуация вокруг бюджета США. "Нефть дешевеет с момента закрытия госучреждений и продолжит терять в цене до завершения переговоров по потолку госдолга", - прогнозирует директор по исследованиям рынка Tradition Energy Эддисон Армстронг, чьи слова приводит агентство Bloomberg.