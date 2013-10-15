Украина вошла в пятерку ведущих стран Европы по развитию альтернативной энергетики

Украина входит в пятерку ведущих стран Европы по динамике развития альтернативных источников энергии, что стало возможным благодаря государственной поддержке, инвестиционной привлекательности альтернативной электроэнергетики и установлению лояльного режима налогообложения предприятий отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства по энергоэффектиности и энергосбережению Сергей Дубовик в ходе 5-го Международного форума по возобновляемой энергетике и энергоэффективности Украины.

«Украина в сентябре преодолела планку в миллиард киловатт/часов электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, не учитывая крупные электростанции… По показателю развития альтернативной энергетики Украина входит в тройку-пятерку стран Европы по динамике развития этой отрасли», - сказал Дубовик.

По его словам, каждый год Украина вдвое увеличивает производство электроэнергии из альтернативных источников. В частности, вдвое, по сравнению с 2012 годом, увеличено производство солнечной энергии и ветровой энергии.

«У нас хорошо развивается ветроэнергетика – на сентябрь это 320 МВт установленной мощности, и солнечная энергетика – 550 МВт установленной мощности. В сентябре мы подошли к черте 1 ГВт суммарной установленной мощности. Это не учитывая крупных ГЭС, имеющих 4,5 ГВт установленной мощности», - сказал Дубовик.

При этом он подчеркнул, что в общем балансе производства энергии альтернативная энергетика занимает порядка 6% - крупные ГЭС имеют долю 5,5% и другие источники энергии - 0,3%.

По словам чиновника, существенный скачок развития альтернативной энергетики во многом обусловлен лояльным законодательством, предоставлением государственной поддержки и предоставлением существенных налоговых льгот для предприятий, работающих в отрасли.

При этом работа по совершенствование нормативной базы продолжается.

«Буквально на прошлой неделе в Минэкономразвития был подан план действий по развитию альтернативной электроэнергетики – началась процедура согласования документа. Кроме того, разработано распоряжение правительства об имплементации соответствующего законодательства ЕС - в частности, 28 директивы ЕС (Директива ЕС по возобновляемой энергии 2009/28/ЕС – УНИАН)», - сказал Дубовик.

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Как сообщал УНИАН, в июне вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявил, что считает реальным увеличить до 15% долю альтернативной энергетики в Украине до 2020 года. В рамках выполнения этого задания в Украине планируется провести работу по удешевлению альтернативной энергии, снижению ее цены до уровня традиционной.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития намерен до конца 2013 года вдвое увеличить объем финансирования программы реализации проектов альтернативной энергетики в Украине (USELF) - до 140 млн евро с нынешних 70 млн евро.