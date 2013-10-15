Еврокомиссия пока не гарантирует финансирование достройки «Одесса-Броды» до Польши

Варшава. Европейская комиссия, несмотря на включение проекта Евроазийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе украинского трубопровода «Одесса-Броды» в список приоритетных на 2014-2020 годы, пока не гарантирует выделение средств на его достройку до Польши.

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сказал генеральный директор международной компании "Сарматия", созданной для развития ЕАНТК, Сергей Скрипка.

"Вроде бы непосредственного выделения денег на проекты, связанные с нефтетранспортной инфраструктурой, не предусмотрено. Из того, что нам раньше рассказывали, максимум, на что можно рассчитывать - это получение льготных кредитов от Европейского инвестиционного банка", - сказал он.

В то же время он отметил, что Еврокомиссия скорее всего еще будет разрабатывать новый механизм поддержки проектов, которые включены в этот список.

Скрипка отметил, что заявки о поддержке в рамках нового механизма нужно будет подавать в 2014 году, и его наличие станет "страховкой" на случай, если "Сарматии" не удастся получить зарезервированные раньше для нее около 120 млн евро дофинансирования проекта ЕАНТК из программ помощи Евросоюза Польше.

Собеседник агентства положительно оценил включение проекта в список приоритетных.

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"Почему для нас это очень важно, что проект внесен в этот список? Потому что это дополнительное подтверждение того, что проект имеет стратегическое значение, а не сугубо коммерческое, как это пытаются представить отдельные министерства (в частности, министерство экономики Польши - УНИАН)", - сказал он.

Скрипка назвал ЕАНТК важным для повышения энергетической безопасности Европейского союза и интеграции европейских транспортных систем.

Он также добавил, что заявку на включение этого проекта в обнародованный вчера, 14 октября, список еще 2 года назад подали представители польской власти.

Справка УНИАН. Еврокомиссия зарезервировала около 120 миллионов евро для проекта ЕАНТК в бюджете 2007-2013 гг. в рамках программ помощи Польши. Для получения этих средств, которые составляют 25% стоимости достройки польского участка нефтетранспортного коридора, "Сарматии" нужно найти остальные 75% необходимых средств, которые компания надеется получить от своих акционеров.

В сентябре этого года представители польского правительства сообщали, что проект потеряет дофинансирование из фондов помощи Евросоюза, если до конца этого года не удастся сформировать 100% пул инвесторов. Ранее министерство экономики тоже заявляло, что Польша не будет выделять своих средств на достройку трубопровода, заявляя, что он должен быть исключительно коммерческим. В министерстве также называли главным препятствием для реализации проекта отсутствие контрактов на поставку каспийской нефти, которую планируется транспортировать через ЕАНТК.