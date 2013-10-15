Акционеры "Сарматии" 29 октября обсудят финансирование достройки "Одесса-Броды"

Варшава. Акционеры международного нефтетранспортного консорциума "Сарматия" обсудят возможность финансирования проекта Евразийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) - достройки украинского трубопровода "Одесса-Броды" в Польшу - на своем собрании 29 октября.

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сообщил генеральный директор компании Сергей Скрипка.

Собеседник агентства назвал ключевым это собрание для получения около 120 млн евро, зарезервированных Европейской комиссией средств на достройку польского участка ЕАНТК.

По его словам, в случае отказа акционеров "Сарматии" выделить недостающие для этого проекта средства, компания потеряет зарезервированное для нее финансирование.

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Скрипка не стал прогнозировать, какое решение могут принять собственники компании, крупнейшие доли в которой принадлежат национальным нефтетранспортным компаниям из Польши, Украины и Азербайджана - PERN Przyjazn, "Укртранснефти" и Socar - по 27,24%.

Он сообщил, что акционеры также рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала компании почти в 4 раза до 31,6 млн долл. с нынешних 6,5 млн долл. для финансирования мероприятий, связанных с реализацией проекта ЕАНТК.

"Мы просим повысить капитал на 78 млн злотых (1долл.=3,1PLN), но это, конечно, дело акционеров, на сколько они согласятся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, около 60% средств из увеличенного капитала планируется потратить на подготовку строительного проекта ЕАНТК, а остальные - на выделение земельных участков.

Он добавил, что увеличение капитала компании позволит ей работать над проектом в ближайший год.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия может выделить на достройку польского участка ЕАНТК - от границы с Украиной до Адамово - 25% необходимых средств, если "Сарматия" найдет остальные 75% финансирования.

Ранее генеральный директор компании Сергей Скрипка говорил, что главными инвесторами этого проекта должны стать Польша и Украина, назвав одним из вариантов достройку за счет "Уктранснефти" участка от Брод к польской границе, а за счет PERN - польского участка.

Представители польского правительства неоднократно заявляли, что не выделят средств на достройку трубопровода и отмечали, что проект потеряет дофинансирование Еврокомиссии, если не будет сформирован 100% пул инвесторов к 2014 году.

Справка УНИАН. "Сарматию" создали в 2004 году польская PERN и "Укртранснефть" для получения выделенных ранее Европейской комиссией около 2 млн евро на подготовку технико-экономического обоснования ЕАНТК. В 2008 году в компанию вошли также Socar, грузинская GOGC и литовская Klajpedos Nafta. По последним данным, последние две компании владеют 17,27% и 1% акций "Сарматии", соответственно.