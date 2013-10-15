АМКУ оштрафовал «Полтавагаз» и «Кременчуггаз» в целом на 102 тыс. грн

Административная коллегия Полтавского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины оштрафовала компании «Полтавагаз» и «Кременчуггаз» в целом на 102 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением. Об этом сообщила пресс-служба отделения.

Как установило отделение, «Полтавагаз» и «Кременчуггаз», занимая монопольное положение на рынке выдачи технических условий на подключение объектов к системе газоснабжения, незаконно включали в технические условия требования по установлению бытовых счетчиков исключительно мембранного типа и оборудования узла учета газа газовым счетчиком исключительно мембранного типа.

"Кременчуггаз" также включало в технические условия на газоснабжение объектов требования заказчикам выполнить экспертизу проекта в ГП «Восточный экспертно - технический центр», а «Полтавагаз» не придерживалось срока изготовления технических условий заказчикам (как юридическим, так и физическим лицам) на газоснабжение объектов.

«Полтавагаз» и «Кременчуггаз» в ходе рассмотрения дел признали нарушение законодательства о защите экономической конкуренции и приняли меры по их прекращению.