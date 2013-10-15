ЕС поставит в Беларусь оборудование в сфере энергоэффективности на 4 млн евро

Минск. В Беларусь по проекту Европейского Союза «Поддержка в области норм и стандартов в сфере энергоэффективности потребительских товаров и промышленной продукции» будет поставлено оборудование на 4 млн евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня сообщила журналистам глава представительства Европейского Союза в Беларуси Майра Мора.

«Вопросы энергетической политики, энергоэффективности, защиты окружающей среды и смежные с ними темы давно вышли за пределы национальных границ и приняли глобальный характер. ЕС накопил огромный опыт в этой сфере, и мы приветствуем желание соседей, в частности Беларуси, готовых изучать и внедрять соответствующие международные и европейские регуляторные, технические и административные механизмы», - отметила Мора.

Беларуси будет предложена европейская экспертиза и консультации для укрепления статуса сети испытательных лабораторий в сфере энергоэффективности.

«Это станет возможным за счет внедрения практики аккредитации в соответствии с международно признанными процедурами. Стоит отметить, что работа проекта будет содействовать росту общественного признания энергоэффективности как важного фактора любой сферы жизнедеятельности», - сказала Мора.

Среди задач проекта – активное участие и вовлечение в разрешение проблем энергосбережения местных и центральных органов власти, частного сектора и гражданского общества.

Оборудование будет поставлено в центральные и региональные лаборатории Государственного комитета по стандартизации Беларуси и позволит модернизировать испытательную базу в сфере энергоэффективности.

Эксперты окажут поддержку белорусским партнерам в таких направлениях, как повышение статуса сети испытательных лабораторий, реализация программы стандартизации, модернизация существующих в Беларуси испытательных мощностей. Для знакомства с практикой ЕС в этой сфере будут организованы стажировки в ведущие европейские институты и обучающие семинары. Запланированы информационно-образовательные кампании для потребителей. Проект реализовывают немецкая компания GIZ и OAO «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС».

В случае выполнения всех существующих требований ЕС в сфере энергоэффективности товаров потенциальный уровень энергосбережения может достичь 1 тыс. 700 ГВт-ч в год, что эквивалентно 130 млн евро. Внедрение энергосберегающих технологий, по мнению экспертов, при проектировании зданий и систем контроля потребления энергии на предприятиях будет способствовать значительному экономическому эффекту.

Справка УНИАН. Проект «Поддержка в области норм и стандартов в сфере энергоэффективности потребительских товаров и промышленной продукции» реализуется в рамках сотрудничества Европейского союза и государственных органов Беларуси и финансируется в соответствии с утвержденной в 2010 году ежегодной программой действий для Беларуси.

Проект выполняет три из четырех компонентов программы «Оказание содействия Беларуси в сфере нормирования и стандартизации энергоэффективности потребительских товаров и промышленной продукции».