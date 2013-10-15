Не подключенными к отоплению остаются 34 жилых дома в двух регионах Украины

В Украине не подключенными к отоплению остаются 34 жилых дома, что составляет 0,02% от общего количества домов, запланированных к подключению к системам централизованного отопления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе селекторного совещания в Кабинете министров заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул.

«До сих пор не подключены 34 дома в двух регионах - это 0,02% от общего объема домов, которые должны быть подключены к системе отопления… Обращаю внимание руководителей Киева и Черновицкой области на необходимость ускорить подключения этих объектов к системе отопления», - сказал Вилкул.

В свою очередь присутствовавший на селекторном совещании министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник пообещал завершить подключение домов до конца дня, 15 октября. «Перед нами стоит задание до конца дня подключить оставшиеся дома», - обратил внимание участников совещания министр.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 15 октября 100% объектов социальной сферы подключены к отоплению, а именно - 13,9 тыс. дошкольных учреждений, 19,4 тыс. школ, 6,5 тыс. больниц. В Украине работает 24,7 тыс. котельных (99,98%), причем за последние сутки подключены и запущены 35 котельных. В Киеве отапливается 10,9 тыс. жилых домов.