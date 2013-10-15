В Украине счетчиками тепла оснащены более трети жилых домов

Средний показатель оснащения жилого фонда приборами коммерческого учета и регулирования тепловой энергии в Украине по состоянию на 10 октября составляет 34,27%, что на 1,73% больше соответствующего показателя на конец второго квартала 2013 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг).

Согласно сообщению, наименьшие показатели оснащенности жилых домов счетчиками в Тернопольской области, Севастополе и Харьковской области – 8,7%, 13,16% и 14,44% соответственно.

Показатели оснащенности более 50% домов имеют только Николаевская (70,66%), Винницкая (68,72%), Львовская (67,29%), Кировоградская (63,19%) и Ивано-Франковская (58,66%) области.

Нацкомуслуг также сообщает, что средний показатель оснащения предприятий коммунальной теплоэнергетики средствами учета фактического отпуска тепловой энергии в Украине на 10 октября составляет 93,84%, что на 2,68% больше, чем в конце второго квартала текущего года.

По данным комиссии, наименьшие показатели оснащенности счетчиками предприятий коммунальной теплоэнергетики зафиксированы в Одесской области (44,63%), Киеве (59,2%), а также Киевской (80,06%) и Сумской (81,16%) областях.

Показатели оснащенности счетчиками выше среднего зафиксированы в Луганской области (94,25%), АР Крым (94,27%), Донецкой (95,01%), Запорожской (97,39%) областях и Севастополе (98,41%).

При этом 100%-й учет тепловой энергии ведется в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует в 2013-2014 годах установить в домах почти 30 тыс. счетчиков тепла и воды.

По словам главы министерства Геннадия Темника, в рамках госпрограммы активизации развития экономики на 2013-2014 гг. в жилом фонде Украины планируется установить более 5,7 тыс. приборов учета регулирования тепловой энергии и более 23 тыс. общедомовых счетчиков учета воды.

По прогнозам Темника, это даст возможность более 11 млн населения оплачивать фактически потребленные услуги и обеспечить экономию воды и тепла.