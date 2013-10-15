Уровень расчетов украинцев за газ составляет менее 40%

Украинские потребители с начала года потребили 6,6 млрд кубометров газа на общую сумму 15,3 млрд грн, однако объем расчетов составил всего 5,3 млрд грн (34%), сообщил в ходе селекторного совещания в Кабинете министров министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник. Как передает корреспондент УНИАН, министр назвал такой уровень расчетов крайне низким.

«С начала года потребители использовали 6,6 млрд кубометров газа на 15,3 млрд грн, а оплатили 5,3 млрд грн – менее 40%. Это очень низкий уровень расчетов», - сказал Темник.

При этом он сообщил, что общий объем задолженности за потребленный газ, сформировавшейся по состоянию на середину октября текущего года, составляет 16,2 млрд грн.

В ходе селекторного совещания его участники отмечали, что по итогам года уровень потребления газа предприятиями теплокоммунэнерго должен быть снижен на 5%.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Минрегионе заявляли, что предприятия теплоэнергетики должны погасить задолженность за потребленный природный газ до 15 октября, в противном случае руководители предприятий-должников будут освобождены от занимаемых должностей.

При этом в конце августа глава Минрегиона Геннадий Темник заявил, что своевременное начало отопительного сезона напрямую зависит от состояния расчетов предприятий теплокоммунэнерго за потребленный природный газ. Тогда же министр поручил немедленно исправить ситуацию и обеспечить стопроцентные расчеты за использованный газ за исключением разницы в тарифах.

Ранее НАК «Нафтогаз Украины» предупреждал о возможном срыве подготовки к отопительному сезону из-за долгов предприятий теплокоммунэнерго.