Вилкул назвал условия, при которых не будут повышать коммунальные тарифы

Сохранение действующих ставок тарифов на коммунальные услуги в Украине возможно при условии повсеместного внедрения энергосберегающих технологий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе селекторного совещания в Кабинете министров заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул.

«Необходимо использовать энергосберегающие технологии, чтобы стабилизировать тарифы для населения», - сказал Вилкул. При этом он еще раз подчеркнул, что до конца года повышение тарифов не ожидается. «В этом году тарифы не поднимутся, но нужно внедрять технологии, чтобы не повышать тарифы», - подчеркнул вице-премьер-министр.

Он также обратил внимание на необходимость сокращения потребления топлива – в частности, природного газа. «В этом году потребление газа планируется снизить на 5%. При этом за последние два года потребление и так снизилось на 10%», - отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, в августе премьер-министр Украины Николай Азаров пообещал, что правительство не допустит повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ни в этом, ни в следующем году. Одновременно он поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу и министру регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадию Темнику немедленно проанализировать все попытки необоснованного повышения тарифов.