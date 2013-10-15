Coal Energy сократил добычу угля на 64%

Варшава. Украинская угледобывающая компания Coal Energy в сентябре добыла и извлекла из отвалов 64,856 тыс. тонн угля, что на 114,494 тыс. тонн (или на 63,8%) меньше, чем в сентябре прошлого года, но на 0,7% больше, чем в августе.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, добыча угля на шахтах в прошлом месяце снизилась на 64,6% - до 55,118 тонн.

При этом добыча энергетического угля уменьшилась на 65,4% - до 46,163 тыс. тонн, а коксующегося и двойного назначения - на 60% - до 8,955 тыс. тонн.

По сравнению с августом добыча угля на шахтах выросла на 3,6%, в том числе энергетического угля - на 0,9%, коксующегося и двойного назначения - на 19,9%.

Компания также сообщила, что в сентябре извлекла из отвалов 9,738 тыс. тонн угля, что на 58,6% меньше, чем в сентябре прошлого года, и на 12,8% меньше, чем в августе.

Как сообщал УНИАН, Coal Energy в августе текущего года добыла и извлекла из отвалов 64,379 тыс. тонн угля, что на 64,7% меньше, чем годом ранее, и на 3,3% меньше, чем в предыдущем месяце.

Справка УНИАН. Компания Coal Energy владеет 10 шахтами в Донбассе, горно-обогатительной фабрикой и фабрикой по переработке углесодержащих отходов и является одним из крупнейших частных угледобытчиков в Украине с запасами угля, по классификации JORC, в 235,5 млн тонн (в том числе подтвержденные и извлекаемые - 151,2 млн тонн).

75% акций дебютировавшей на Варшавской бирже в 2011 году Coal Energy принадлежат кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие. Остальные бумаги - free float.