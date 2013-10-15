Калуга. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявляет, что Россия настаивает на выполнении действующего газового контракта с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам 10-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Конечно, мы обсуждали вопрос о газе, без этого вопроса не обходятся ни одни переговоры. Но, с другой стороны, есть тема, которая может обсуждаться, и есть конкретные правовые реалии, которые на данный момент существуют», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что с Украиной действуют соглашения, регламентирующие поставки газа, которые носят долгосрочный характер и должны исполняться.

«Вопрос о том, справедливыми ли являются цены, каковы будут условия будущего сотрудничества, - это набор вопросов, который может ставиться. Но до того, как мы достигнем соглашения о будущих параметрах этого сотрудничества, все, что установлено в нынешних документах, на наш взгляд, должно исполняться», - подчеркнул российский премьер и добавил, что без этого не могут строиться межгосударственные отношения.

По его словам, в международном праве принято выполнять взятые на себя обязательства. «Любые комментарии, которые мы иногда слышим, - «если так, мы что-то исполнять не будем» - мне кажутся эмоциональными оценками, а нам нужно исходить из буквы и духа существующих международных договоров», - подчеркнул Медведев.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

10 октября в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24» премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина в ближайшие несколько лет может полностью отказаться от импорта газа из России, если действующий газовый контракт не будет пересмотрен.

Он также заявил, что Украина готова доказывать абсурдность действующего газового контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и российским монополистом компанией «Газпром» в случае, если российский газовый холдинг подаст на Киев в суд за невыполнение договора. Причиной обращения «Газпрома» в арбитраж может стать то, что Украина сокращает объем закупки газа, нарушая тем самым условия контракта.