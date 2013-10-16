Нефть торгуется разнонаправленно на вероятности дефолта США и переговорах с Ираном

Мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в среду на фоне сохраняющейся возможности дефолта экономики США, а также переговоров "шестерки" международных посредников с Ираном, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.24 мск повысилась на 0,04% - до 110 долларов за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 1,16% и составила 101,22 доллара за баррель.

"Волатильность цен еще может возрасти. Рынок находится в режиме ожидания, следя за новостями по переговорам с Ираном и госдолгу США", - говорит аналитик Fat Prophets в Сиднее Дэвид Леннокс, цитируемый агентством Bloomberg.

Первый раунд переговоров Ирана и "шестерки" международных посредников завершился во вторник. Иранская сторона представила план урегулирования ситуации вокруг ядерной программы, а стороны высказались за продолжение конструктивного диалога.