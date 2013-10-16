В Житомире создадут энергоэффективный квартал

Житомир подписал еще один договор с Северной екологической финансовой корпорацией (НЕФКО) - в городе создадут энергоэффективный квартал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время встречи со сторонами реализации проекта в Житомире сообщил журналистам заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Андрей Белоусов.

Он уточнил, что сегодня во время встречи Житомирский городской голова Владимир Дебой, директор КП «Житомиртеплокоммунэнерго» Дмитрий Рогожин вместе с советником НЕФКО Йоханом Виллертом подписали договор, согласно которому Житомир получит 292 тыс евро кредита и столько же - 292 тыс евро - грантовых безвозвратных средств на внедрение инновационных технологий в системе теплоснабжения Житомира по программе «Демо-Украина».

Согласно проекту, в Житомире сразу после завершения отопительного сезона начнут работы по созданию энергоэффективного квартала с котельной по улице Домбровского,30. Проект предусматривает комплексную модернизацию котельной, установка индивидуальных тепловых пунктов, современного энергоэффективного оборудования и замену сетей. В первый в Украине энергосберегающий квартал войдут 5 жилых многоэтажных домов и детский сад для детей с особыми потребностями № 59. Жители квартала будут иметь качественное теплоснабжение, котельная же будет использовать на треть меньше газа, а потребление электроэнергии сократится вдвое.

По словам Белоусова, «заявки и документы на участие в программе «Демо-Украина»подали 47 городов государства, Житомир и Винница стали первыми ».

Привлеченный финансовый инструмент для Житомира уникален тем, что сумма кредита равна сумме безвозвратного гранта. Экономический эффект от реализации проекта составит 70 тыс евро ежегодно.

Как сообщал УНИАН, в Житомире успешно внедряется проект НЕФКО по энергоэффективности .

Городом уже привлечено более 160 млн грн на реализацию энергоэффективных проектов.

Справка УНИАН. Программа «Демо-Украина» предусматривает финансирование постоянных экологических и энергоэффективных демонстрационных проектов в украинском секторе теплоснабжения. Проект будет предоставлять финансирование технической поддержки: грант в размере до 50 % стоимости проекта, но не более 300 000 евро, и кредит - до 400 тысяч евро при муниципальной гарантии с процентной ставкой 6 % годовых.