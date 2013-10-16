Для оборудования всех жилых домов в Украине счетчиками тепла нужно 2,3 млрд грн
Для оборудования всего жилого фонда Украины счетчиками тепла необходимо установить еще около 76,3 тыс. приборов учета, на что придется потратить 2,29 млрд грн (исходя из стоимости 1 счетчика в 30 тыс. грн).
Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг).
«Нацкомиссия совместно с Минрегионом ставит перед руководством ТКЭ (теплокоммунэнерго – УНИАН) задание установить 100% средств учета тепловой энергии, как на предприятиях, так и в жилищном фонде. Я уверен, что совместными усилиями мы можем достичь нужного результата», – цитирует пресс-служба председателя Нацкомуслуг Валерия Саратова.
По данным пресс-службы, в 2013 году в жилом фонде планируется установить около 4,7 тыс. счетчиков, а на предприятиях теплоэнергетики – 152 счетчика.
При этом Нацкомуслуг сообщает, что для полного оснащения предприятий теплоэнергетики приборами учета необходимо установить 370 счетчиков, что, исходя из стоимости 1 прибора в 80 тыс. грн, будет стоить 29,6 млн грн.
Как сообщал УНИАН, по данным Нацкомуслуг, средний показатель оснащения жилого фонда приборами коммерческого учета и регулирования тепловой энергии в Украине, по состоянию на 10 октября, составляет 34,27%, что на 1,73% больше соответствующего показателя на конец второго квартала 2013 года.
При этом показатель оснащения предприятий коммунальной теплоэнергетики средствами учета фактического отпуска тепловой энергии составляет 93,84%, что на 2,68% больше, чем в конце второго квартала.
Ранее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины заявляло о планах в 2013-2014 годах установить в домах почти 30 тыс. счетчиков тепла и воды.
По прогнозам главы министерства Геннадия Темника, это даст возможность более 11 млн населения оплачивать фактически потребленные услуги и обеспечить экономию воды и тепла.