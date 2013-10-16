Минэнерго России считает добычу сланцевого газа нецелесообразной

Минэнерго РФ не видит смысла заниматься в России промышленной добычей сланцевого газа, заявил министр энергетики Александр Новак в ходе выступления на 22 Всемирном энергетическом конгрессе, передает РИА "Новости".

"У нас много природного газа, поэтому нет смысла заниматься промышленной добычей сланцевого газа в РФ", - сказал Новак.

Ранее, 6 октября, глава "Роснефти"Игорь Сечин заявил, что не видит существенной угрозы планам компании со стороны роста добычи сланцевого газа в США из-за его высокой себестоимости, которая делает невозможным экспорт.

В то же время многие эксперты прогнозируют значительное развитие рынка нетрадиционных видов газа (сланцевый газ, газ в плотных породах и метан угольных пластов). Так, в начале сентября компания Transparency Market Research сообщила, что объем рынка нетрадиционных газовых ресурсов к 2019 году может достичь 126,93 миллиарда долларов против 93,95 миллиарда долларов в 2012 году.

Мировой объем добычи нетрадиционного газа, по подсчетам организации, в ближайшие 6 лет будет увеличиваться ежегодно на 5,8% и к 2019 году достигнет 34,12 триллиона кубических футов (966 миллиардов кубометров) газа против 23,48 триллиона кубических футов (664 миллиарда кубометров) по состоянию на прошлый год.

По состоянию на 1 января 2012 года объем запасов газа в России составлял 48,8 триллиона кубометров по категории АВС1, по категории С2 - 19,6 триллиона кубометров.