Украина может экономить на энергоресурсах до 11,5 млрд евро в год - рейтинг энергоэффективности

Внедрение программ энергоэффективности и повышения производительности труда в промышленности, сельском хозяйстве, сфере жилищно-коммунального хозяйства позволит экономике Украины ежегодно экономить на энергоресурсах до 11,5 млрд евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор по связям с общественностью и коммуникациям холдинга «СКМ» Наталья Емченко, представляя результаты рейтинга энергоэффективности регионов во время 5-го Международного форума по возобновляемой энергетике и энергоэффективности в Украине.

«Мы потребляем энергии на единицу добавленной стоимости вдвое больше, чем в Европе. При этом ежегодный потенциал для экономии - 11,5 млрд евро. Это те деньги, которые страна тратит на энергоресурсы, которые используются неэффективно», - сказала Емченко.

При этом она уточнила, что эти средства – это общий объем экономии, который может быть достигнут за счет модернизации разных сфер. «Прежде всего, речь идет о потенциале экономии в промышленности. Но треть этой суммы – это то, что теряется в сфере ЖКХ, конечно», - подчеркнула Емченко.

По ее словам, в числах потенциал экономии ресурсов для промышленности составляет 5,5 млрд евро в год, ЖКХ – 4 млрд евро в год, в сфере услуг – 1 млрд евро, в сельском хозяйстве – 0,7 млрд евро, строительстве – 0,2 млрд евро. Вместе с тем, по словам Емченко, если промышленность полностью модернизируется, ЖКХ в его нынешнем состоянии все равно будет отчасти нивелировать этот эффект.

«Понятно, что сегодня сложно сказать, сколько денег нужно вложить, чтобы добиться заявленной экономии. Но «СКМ» в 2012 году вложил в модернизацию своих предприятий порядка 18 млрд грн, из них 5,3 млрд - в программы энергоэффективности и снижения давления на окружающую среду. Это только в масштабах «СКМ». Да, мы достаточно высоко по сравнению с другими отраслями, но и нам есть, куда расти», - подчеркнула Емченко.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в рамках 5-го Международного форума возобновляемой энергии и энергоэффективности был представлен ежегодный рейтинг энергоэффективности регионов Украины (Ukrainian energy Index - 2013) по версии финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Лидерами рейтинга стали Закарпатская, Винницкая, Черновицкая, Донецкая и Черниговская области.