"Газпром" разместил евроноты на 550 млн долл.

"Газпром" сегодня разместил 34-й выпуск в рамках программы евронот (EMTN) в швейцарских франках сроком на шесть лет, сумма размещения составила 500 млн франков (около 550 млн долларов), сообщил ИТАР-ТАСС источник в финансовых кругах.

По его словам, ставка размещения - 2,895%., ориентир доходности по 34 серии евронот "Газпрома" составляет 195 базисных пунктов.

В 2013 году "Газпромом" уже были размещены евроноты серий 30, 31, 32 и 33 на сумму 2,4 млрд евро и 500 млн фунтов стерлингов.

Программа евронот была запущена в 2003 году. "Газпром" увеличил объем программы с 30 млрд долларов до 40 млрд долларов. За десять лет Gaz Capital выпускал облигации, номинированные в долларах, евро, иенах, фунтах стерлингах и швейцарских франках.

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