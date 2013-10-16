Закарпатская, Львовская и Донецкая области стали лидерами рейтинга энергоэффективности

Закарпатская, Винницкая, Черновицкая, Донецкая и Черниговская области стали лидерами ежегодного рейтинга энергоэффективности регионов Украины (Ukrainian energy Index - 2013) по версии финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор по связям с общественностью и коммуникациям холдинга «СКМ» Наталья Емченко, представляя результаты рейтинга энергоэффективности регионов во время 5-го международного форума по возобновляемой энергетике и энергоэффективности в Украине.

«Рейтинг был впервые сформирован три года назад, а сама идея родилась тогда, когда мы решили посмотреть на себя, свои показатели энергоэффективности в контексте экономики регионов, - сказал Емченко. – Мы увидели себя и поняли, что нужно составлять рейтинг эффективности регионов на национальном уровне. Это рейтинг энергоэффективности экономики регионов - в промышленности, ЖКХ, в сфере услуг, в сельском хозяйстве».

По словам Емченко, рейтинг одобрен специалистами Международного энергетического агентства, и на данный момент интенсивно используется как на национальном, так и на международном уровне в части исследования энергоэффективности экономики Украины в целом.

«В этом году мы подкорректировали методику – в соответствии с рекомендациями Международного энергетического агентства, чьей методикой мы пользуемся. Мы посмотрели не только на физические объемы потребления, но и степень переделок – это важно. Я отмечаю рост эффективности – в промышленности, сельском хозяйстве. Я боюсь говорить о том, что это исключительно в результате нашего рейтинга, но определенно благодаря начатой общегосударственной дискуссии. Рейтинг – это системный инструмент измерения», - отметила представитель «СКМ».

По ее словам, в этом году наиболее эффективными в промышленном разрезе стали Донецкая и Днепропетровская области, а наименее эффективными - Кировоградкая, Винницкая и Житомирская области. Вместе с тем, Житомир оказался наиболее эффективен в разрезе реформы ЖКХ, в то время как наихудшие показатели в этом аспекте продемонстрировали Киев и Харьковская область. «Но тут дело не в том, что Кировоград или Винница более эффективны, а в том, что там преобладает аграрный сектор, который по определению живет экономнее. Я не призываю жить при свечах, но ситуация такова, что там, где доходы населения – там и коммунальные запросы больше, но ЖКХ менее эффективно», - прокомментировала Емченко.

В сфере услуг наиболее эффективны Одесская, Львовская и Донецкая области. Наименее эффективны – Хмельницкая, Луганская и Житомирская области. «Сельское хозяйство наиболее энергоэффективно в Тернопольской области, Львовской и Житомирской областях. Наименее эффективно оно на Волыни, в Херсонской области и АР Крым – в зонах так называемого рискованного земледелия», - сообщила Емченко. При этом она обратила внимание, что говорить непосредственно об эффективном использовании ресурсов в сельском хозяйстве не вполне корректно. «Тут вопрос не в количестве ресурсов, а в низкой производительности труда. Мы тратим ресурсов столько же, как в Европе, но собираем урожай в разы меньше», - отметила представитель «СКМ».

Как сообщал УНИАН, в 2012 году по результатам исследования, суммарный рейтинг энергоэффективности среди регионов Украины возглавили Винницкая, Херсонская и Закарпатская области. Наименее энергоэффективными признаны области концентрации тяжелой промышленности - Днепропетровская, Донецкая и Луганская.

Методика составления рейтинга базировалась на методологии Международного энергетического агентства. Методология позволяет разделить ключевые факторы, определяющие энергопотребление: экономическую деятельность, структуру экономики и энергоемкость производства. При составлении рейтинга использовалась статистическая информация Государственной службы статистики и аналогичных служб ЕС.

СКМ («Систем Кэпитал Менеджмент») – крупнейшая украинская многоотраслевая группа. В состав Группы СКМ входят предприятия горного, металлургического, энергетического, финансового, телекоммуникационного, медиа и других секторов экономики, в том числе – транспортный холдинг "Портинвест". 100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.