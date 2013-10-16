Семашко прогнозирует уменьшение экспорта нефти из России в Беларусь

Минск . В текущем году объем экспорта нефти из России в Беларусь, вероятно, будет меньше, чем планировалось, заявил первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, выступая в среду в ходе пленарного заседания XVIII Белорусского энергетического и экологического конгресса, Семашко сказал: «Раньше я заявлял, что экспортируем 23 млн тонн нефти из России, но, скорее всего, этот объем будет по ряду причин меньше».

Напомним, что в 2013 году у России и Беларуси были разные позиции в части согласования годового баланса поставок нефти. Россия предлагала выделить республике 18,5 млн тонн в год. Беларусь, в свою очередь, рассчитывала на 23 млн т.

В итоге составлялись ежеквартальные графики поставок нефти, в соответствии с которыми в первом квартале т.г. «Роснефть» направила в Беларусь 5,75 млн тонн, во втором квартале – 5,3 млн тонн, в третьем квартале – 5,3 млн тонн. В четвертом квартале, согласно утвержденному Министерством энергетики России графику, в Беларусь планируется поставить 3,1 млн тонн нефти по системе магистральных нефтепроводов. Одна из причин снижения объема поставок – ремонтные работы на трубопроводах компании «Транснефть».