Метпредприятия Украины увеличили импорт кокса почти в 3 раза

Металлургические предприятия Украины за 9 месяцев увеличили импорт кокса в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 год0а - до 500 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

По импорту в сентябре было завезено 45 тыс. тонн металлургического кокса.

За январь-сентябрь металлургическим предприятиям поставлено 10,28 млн тонн украинского кокса – на 5% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года. В сентябре украинскими коксохимическими заводами было поставлено металлургам 1,14 млн тонн кокса.

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия составило 10,78 млн тонн (98% от расчетной балансовой потребности и от объема поставок за 9 месяцев 2012 г.).

В январе-сентябре украинские коксохимы сократили объемы импорта углей для коксования относительно аналогичного периода прошлого года на 3% - до 8,42 млн тонн. Объем импортных поставок углей для коксования в сентябре составил 860 тыс. тонн.

Поступление украинских углей на отечественные коксохимические предприятия за 9 месяцев составили 10,22 млн тонн – на 10% меньше от объема поставок за аналогичный период 2012 года.

Общий объем поступивших на КХЗ углей в январе-сентябре сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% - до 18,64 млн тонн.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение сентября увеличились на 50 тыс. тонн и по состоянию на 1октября составили около 540 тыс. тонн.