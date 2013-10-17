Мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в четверг после роста днем ранее, а также на фоне подписания президентом США Бараком Обамой закона, временно повышающего потолок госдолга, сообщает Прайм.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.22 мск повысилась на 0,82% - до 110,86 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,18% и составила 102,12 доллара за баррель.

Президент США Барак Обама подписал закон, предусматривающий временное возобновление финансирования госучреждений и повышение лимита госдолга, чтобы предотвратить дефолт.

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Законопроект предусматривает финансирование госучреждений до 15 января 2014 года и расширение лимита на заимствования до 7 февраля. Кроме того, предполагается, что представители обеих палат проведут переговоры по финансовым реформам и доложат конгрессу о результатах к 13 декабря.