Кабмин разрешит итальянцам и французам начать разработку Черноморского шельфа

Кабинет министров на сегодняшнем заседании планирует принять решение, которое позволит итальянской компании Eni и французской «Элекрисити де франс» начать добычу нефти и газа на шельфе Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай Азаров сообщил на сегодняшнем заседании Кабмина.

«Сегодня мы рассмотрим проект распоряжения, которое даст старт добычи нефти и газа на шельфе Черного моря при участии ведущих международных энергетических компаний: Eni (Италия) и «Электрисити де франс» (Франция)», - сказал Азаров.

Он отметил, что в рамках инвестиционного проекта по добыче нефти и газа этими компаниями, который составляет 4 млрд долл, до 2020 года ожидается увеличение ежегодной добычи нефти и газа на 2-3 млн тонн условного топлива.

Также, по словам премьера, будет создано несколько тысяч рабочих мест и в течение всего срока реализации проекта дополнительно в бюджет может поступить до 160 млрд грн.