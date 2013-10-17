«Газпром» закачал в свои подземные хранилища почти 70 млрд кубометров газа

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» создал в своих подземных хранилищах газа (ПХГ) оперативный резерв в размере почти 70 млрд куб. м газа, а также установил новый рекорд их потенциальной производительности для бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации компании по итогам заседания правления «Газпрома», где рассматривалась готовность объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период пиковых нагрузок осенью-зимой 2013-2014 годов.

«Практически завершены работы по восполнению в ПХГ объема газа, отобранного в прошлом осенне-зимнем сезоне, и созданию оперативного резерва газа в российских ПХГ в объеме 69,02 млрд куб. м, что на 2,7 млрд куб. м больше, чем в 2012 году. Этот показатель станет максимальным в истории российской газовой отрасли», - говорится в сообщении.

Суммарная потенциальная производительность ПХГ «Газпрома» на территории России увеличена до рекордного уровня: максимальная суточная производительность на начало сезона отбора - до 727,8 млн куб. м газа, среднесуточная производительность в декабре-феврале - до 579,6 млн куб. м газа, что, соответственно, на 56,7 и 43,7 млн куб. м выше аналогичных прошлогодних показателей.

Читайте также: Антимонопольное расследование ЕС в отношении «Газпрома» перешло в новую стадию

Отмечается, что с учетом ПХГ, расположенных на территории Беларуси, оперативный резерв газа «Газпрома» достигнет 69,94 млрд куб. м, потенциальная производительность ПХГ составит: максимальная суточная на начало сезона отбора - 745,8 млн куб. м газа, среднесуточная в декабре-феврале - 585,8 млн куб. м газа.

В управлении информации сообщают, что для обеспечения надежной работы газодобывающих предприятий также в полном объеме проведены ремонты на 85 установках комплексной подготовки газа, введены в эксплуатацию новые скважины на Бованенковском месторождении. По состоянию на 1 октября 2013 года на месторождениях выполнен капитальный ремонт 385 скважин. Также в текущем году будет введено в эксплуатацию Киринское месторождение на шельфе Сахалина.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы НАК «Нафтогаз Украины», в подземных хранилищах газа Украины по состоянию на 1 октября 2013 года находилось 17 млрд. кубометров газа.