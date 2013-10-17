Украина значительно сократила производство бензина и дизтоплива

Украина в январе-сентябре 2013 года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 43,5% - до 729 тыс. тонн, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, производство бензина в сентябре текущего года сократилось по сравнению с сентябрем 2012 года на 28% - до 71,3 тыс. тонн.

Производство дизельного топлива за 9 месяцев 2013 года составило 703 тыс. тонн, что на 35,9% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом производство дизельного топлива в сентябре сократилось по сравнению с сентябрем 2012 года на 24,7% - до 73,2 тыс. тонн.

Производство мазута за январь-сентябрь 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 40,2% - до 375 тыс. тонн. В сентябре 2013 года производство мазута составило 46,5 тыс. тонн, что на 60,9% больше, чем в сентябре 2012 года.

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Как сообщал УНИАН, Украина в январе-августе 2013 года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 44,8% - до 658 тыс. тонн, в январе-июле - на 46,5% - до 584 тыс. тонн

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-июле 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 1,8 млн тонн, что на 37,1% меньше показателя аналогичного периода 2012 года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.