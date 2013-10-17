Украина добычу газа увеличила, нефти - снизила

Украина в январе-сентябре 2013 года увеличила добычу газа к аналогичному периоду 2012 года на 1,4% до 15,2 млрд кубометров, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Добыча сырой нефти за этот период упала на 5,8% до 1,639 млн тонн.

Госстат сообщает, что в прошлом месяце добыча природного газа в стране составила 1,7 млрд кубометров, что на 4,0% превысило показатель сентября 2012 года, но на 2,2% меньше добычи в августе текущего года.

Добыча сырой нефти в сентябре 2013 года снизилась до уровня 177 тыс. тонн, что на 5,6% меньше уровня добычи в сентябре прошлого года и на 4,4% меньше добычи в предыдущем месяце — августе.

Читайте также: Украина может полностью отказаться от российского газа

По данным Государственной службы статистики, добыча газового конденсата в Украине за девять месяцев 2013 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 12,6% до 670 тыс. тонн. В сентябре добыча газового конденсата упала по сравнению с сентябрем 2012 года на 14,4%, однако по сравнению с августом 2013 года выросла на 4,9%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года Украина сократила добычу природного газа на 1,1% до 19,3 млрд кубометров, а добыча нефти в стране в прошлом году снизилась на 5,4% до 2,293 млн тонн.