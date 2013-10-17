Зурабов считает, что вопрос консорциума по управлению ГТС Украины не актуален

Посол России в Украине Михаил Зурабов считает, что вопрос создания консорциума по управлению украинской газотранспортной системой в ближайшее время будет не актуален.

"Я не думаю, что в ближайшее время есть очень серьезные перспективы для того, чтобы этот вопрос вернулся в повестку", - сказал Зурабов, сообщает РИА Новости.

По его словам, тот факт, что премьер-министр Украины Николай Азаров обсуждал вопрос о перспективах украинской ГТС с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером, свидетельствует об осознании украинской стороной необходимости в ближайшем будущем получить ответы о перспективах востребованности украинской ГТС.

"Если европейцы сейчас начнут вкладывать средства в модернизацию украинской ГТС, это косвенно будет подтверждать и готовность не только использовать ее, но и получать определенное количество российского газа через эту инфраструктуру. Возможно, что это продвинет переговоры по перспективам создания газотранспортного консорциума", - предположил посол РФ.

Зурабов отметил, что если подобных сигналов не будет, то вероятность того, что данный вопрос будет одним из значимых в российско-украинских отношениях, очень мала.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и Евросоюзом - консорциума по управлению ГТС.

15 октября по итога заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии премьер-министр РФ Медведев сказал, что Украине не интересна модернизация ее ГТС с участием России

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.