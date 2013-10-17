Через 5-7 лет добыча газа в Украине возрастет вдвое

В Украине через 5-7 лет минимум вдвое возрастет добыча газа, заявляет Президент Украины Виктор Янукович.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Светлодарске Донецкой области Янукович напомнил, что сегодня Украина покупает самый дорогой газ в Европе - 530 долларов за тысячу кубометров, тогда как средняя европейская цена газа сегодня - 370 долларов за тысячу кубометров.

Поэтому, по словам главы государства, в Украине поставлена задача «прежде всего добывать побольше собственного газа».

«Мы увеличили объем собственной добычи газа за последние два года и вышли уже на объем 21 млрд кубометров. Но нам для того, чтобы обеспечить население, нужно 24 млрд кубометров газа. И мы очень скоро выйдем на эти объемы добычи», - сказал Янукович.

При этом он добавил: «Мы привлекли инвесторов, которые, я думаю, в самое ближайшее время, максимум в течение 5-7 лет увеличат минимум в два раза добычу газа в Украине, и у нас себестоимость газа будет совершенно другая».

Президент выразил уверенность в том, что тогда в Украине появится возможность в том числе запустить три законсервированных энергоблока Углегорской ТЭС.

Напомним, Украина в январе-сентябре 2013 года увеличила добычу газа к аналогичному периоду 2012 года на 1,4% до 15,2 млрд кубометров.

Согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа в Украине запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.