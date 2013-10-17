Украина продолжает активно повышать энергоэффективность экономики

Украина активно работает над повышением энергоэффективности экономики, что необходимо для обеспечения энергетической независимости страны.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время общения с представителями СМИ в Светлодарске Донецкой области, сообщает пресс-служба главы государства.

Янукович отметил, что Украина платит самую высокую цену на газ в Европе. «Мы не можем столько газа покупать по такой дорогой цене. Мы будем делать все, чтобы снижать покупки дорогого газа и искать газ подешевле, следовательно, будем заниматься диверсификацией поставок газа», - сказал Президент, напомнив, что в 2010 году Украина закупила в России 42 млрд кубометров газа, а в текущем году закупит 18 млрд.

Глава государства отметил, что программы энергоэффективности, энергосбережения уже дают хороший результат.

Кроме того, по его словам, за последние два года в стране значительно увеличены объемы добычи собственного газа - до 21 млрд кубометров. «Мы поставили задачу добывать больше собственного газа», - подчеркнул Янукович, выразив уверенность, что объемы газодобычи могут быть увеличены до 24 млрд кубометров. «И мы очень скоро выйдем на эти объемы», - сказал Президент.

По его словам, наше государство сегодня экспортирует электроэнергию, что выгодно экономически, а также продолжает расширять энергетическую инфраструктуру. «Мы строим линии электропередач, мы строим гидроаккумулирующие узлы, мы не останавливаем ни на год эту работу», - отметил Янукович.

Президент напомнил, что Украина повышает добычу угля и проводит замещение углем газа, применяя воздушно-угольные и водно-угольные смеси. Он также добавил, что планируется строительство заводов по производству синтетического газа из угля.

В этом контексте Янукович подчеркнул важность модернизации устаревших и строительства новых шахт.

По убеждению главы государства, принятие таких мер способствует укреплению энергетической независимости Украины.

Как сообщал УНИАН, согласно рейтингу энергоэффективности регионов, внедрение программ энергоэффективности и повышения производительности труда в промышленности, сельском хозяйстве, сфере жилищно-коммунального хозяйства позволит экономике Украины ежегодно экономить на энергоресурсах до 11,5 млрд евро.