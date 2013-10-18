Уровень радиации в грунтовой воде на "Фукусиме" вырос почти в 7 тыс. раз

Уровень радиоактивного бета-излучения в пробах грунтовой воды на АЭС "Фукусима-1" составил 400 тысяч беккерелей на литр - это самый высокий показатель с начала измерений после утечки 300 тонн радиоактивной воды в августе этого года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оператора станции компания ТЕРСО.

В пробах, взятых из этого же колодца накануне, уровень бета-излучения составил 61 беккерель на литр. Таким образом, за сутки уровень излучения вырос в 6557 раз. Пробы взяты из технического колодца в 10 метрах от цистерны, откуда в августе произошла утечка радиоактивной воды.

В августе на АЭС "Фукусима-1" была обнаружена крупнейшая после аварии 2011 года утечка 300 тонн радиоактивной воды (с концентрацией стронция около 80 миллионов беккерелей на литр) из цистерны, где вода хранится после охлаждения реакторов. Комитет по контролю над атомной энергетикой присвоил утечке третий уровень опасности по шкале INES. Возник риск ее попадания вместе с грунтовыми водами в океан.

Ранее в воде, взятой из этого же колодца, был зафиксирован высокий уровень содержания радиоактивного трития. Компания намерена продолжать работы по дезактивации почвы для предотвращения дальнейшего попадания радиации в грунтовые воды.

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