В Бразилии парализован почти весь сектор нефтяной промышленности
Работники нефтяного сектора Бразилии объявили бессрочную забастовку. Они требуют отмены аукциона на право разработки нефтяного шельфового месторождения Libra, сообщают "Вести.ru".
На его эксплуатацию объявлен аукцион, в котором принимают участие ряд крупных международных концернов. Несмотря на то что правительство по закону может сохранить это месторождение в руках государства, президент страны предпочитает отдать его международным компаниям, заявляют лидеры профсоюзов.
По оценкам экспертов, запасы месторождения настолько высоки, что в течение полугода могут обеспечивать весь мировой спрос на нефть.
Забастовка носит масштабный общестрановой характер, в ней принимают участие 90% работников крупнейшей нефтяной компании Petrobras. Соответственно почти весь сектор нефтяной промышленности парализован.
Аукцион намечен на 21 октября. По последней информации, власти согласились на переговоры, но детальной информации пока нет.