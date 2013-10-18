Цена на нефть дорожает на позитивных новостях из КНР

На мировых торгах в пятницу, 18 октября, цены на нефть растут в ходе последних торгов текущей недели на фоне порадовавших инвесторов макроэкономических данных из КНР, свидетельствуют данные торгов.

Так, цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 0,14% - до 109,27 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,17% и составила 100,85 доллара за баррель, передает ПРАЙМ.

ВВП Китая вырос в третьем квартале на 7,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 2,2% по сравнению со вторым кварталом. Годовой показатель оправдал ожидания, а в квартальном исчислении данные оказались лучше прогнозов - аналитики предполагали рост на 2,1%.

"Экономика Китая, кажется, хорошо развивается в отличие от экономик других стран мира. Это может придает стоимости нефти дополнительный импульс для роста", - цитирует агентство Bloomberg гендиректора Barratt’s Bulletin Джонатана Барратта.

В настоящее время многие эксперты сходятся во мнении, что в будущем Китай может стать крупнейшим в мире импортером нефти, сместив с этой позиции США. Поэтому данные, свидетельствующие о росте экономики страны, усиливают ожидания существенного роста спроса на "черное золото" и приводят к удорожанию сырья.