Украина намерена увеличить объемы обогащения урана в России

Украина намерена увеличить объемы обогащения урана в «Международном центре по обогащению урана» (МЦОУ, Россия), где украинский государственный концерн "Ядерное топливо" имеет 10% акций, путем переуступки неиспользуемых квот других стран-участников центра.

Об этом в ходе пресс-конференции на Ангарском электролизном химическом комбинате (г. Ангарск, Иркутская обл., РФ) сообщил журналистам коммерческий директор МЦОУ Глеб Ефремов.

«Недавно в Украине проходил форум «Топливно-энергетический комплекс Украины: Настоящее и будущее». Я принимал лично в нем участие. В рамках форума мы встречались с исполняющим обязанности генерального директора ГК «Ядерное топливо» Борисом Ивановичем Билыком. Этот вопрос поднимался в ходе встречи», - сказал Ефремов.

В то же время Ефремов пояснил, что речь идет о переуступке неиспользуемых на сегодняшний день квот Казахстана и Армении в пользу Украины.

«Переуступка квот допускается», - сказал Ефремов.

Однако коммерческий директор МЦОУ уточнил, что решение о переуступке квот возможно лишь после того, как квоты Казахстана и Армении начнут действовать, что требует наличия соответствующих соглашений.

«Мы, российская сторона, считаем, что для того, чтобы перевести этот вопрос в практическую плоскость реализации, нужно чтобы прежде всего квота Казахстана и Армении начала существовать. Потому что на сегодняшний день она формально не существует. Соглашений о поставках с Казахстаном и Арменией не подписано», - отметил Ефремов.

Он также отметил, что МЦОУ является в первую очередь страховым механизмом основных для Украины поставок ядерного топлива по контракту с российской компанией «ТВЭЛ» (входит в «Росатом»).

«Если «Росатом» увидит, что это прямое использование более дешевого материала, то наверняка будут поставлены барьеры, препятствующие этому. Зачем создавать внутреннюю конкуренцию, прежде всего, для российских поставщиков? Мы страховой механизм. И та квота, которая есть, она используется лишь для того, чтобы доказать возможность существования этого источника. Мы не заменяем текущего коммерческого рынка, и тех поставок, которые осуществляет «ТВЭЛ», мы осуществляем их страховку», - подчеркнул Ефремов.

Акционерами «Международного центра по обогащению урана» являются госкорпорация «Росатом» (РФ, 70% акций), НАК «Казатомпром» (Казахстан, 10% акций), ЗАО «Армянская атомная электростанция» (Армения, 10%) и государственный концерн «Ядерное топливо» (Украина, 10% акций). Пропорционально своим долям в уставном капитале МЦОУ страны-участники имеют квоты по объему обогащения урана.

«Доля «Росатома» никогда не будет снижена до уровня 50%+1 акция с тем, чтобы не потерять контроль над чувствительной технологией обогащения», - подчеркнул Ефремов.

«Наш акционер (Украина - УНИАН) постоянно задает вопрос: «Можно ли увеличить поставку по линии МЦОУ?». Мы эти вопросы прорабатываем, смотрим. Но здесь перспектива есть, пока не буду говорить, какая. Мы тоже видим определенные ниши, которые мы можем занять, но здесь еще есть и ряд политических аспектов для решения этого вопроса, и я бы пока не хотел их озвучивать», - отметил коммерческий директор МЦОУ.

Как ранее сообщал УНИАН, квота Украины в «Международном центре по обогащению урана» (МЦОУ, Россия) позволяет обогащать уран в объемах, необходимых для работы 1-1,5 энергоблоков украинских АЭС в год.

В 2007 году Россия и Казахстан создали ОАО "Международный центр по обогащению урана" с целью производства обогащенного гексафторида урана – топлива для изготовления тепловыделяющих элементов, используемых на АЭС.

В мае 2012 года генеральный директор МЦОУ Алексей Лебедев сообщил о подписании с ГК «Ядерное топливо» соглашения о включении МЦОУ в процесс поставок топлива на украинские АЭС, осуществляемый российской компанией «ТВЭЛ».