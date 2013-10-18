«Ощадбанк» предоставит Днестровской ГАЭС кредит на 1,5 млрд грн

Министерство финансов разрешило «Ощадбанку» предоставить Днестровской гидроаккумулирующей электростанции кредит под государственные гарантии в размере 1,5 млрд грн на достройку первой очереди станции.

«16 октября Министр финансов Украины Юрий Колобов подписал государственную гарантию в пользу публичного акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины», которая обеспечивает выполнение обязательств Министерства энергетики и угольной промышленности Украины по кредитному договору от 16 октября 2013 года на сумму 1,5 млрд гривень», - говорится в сообщении министерства.

Как ранее сообщал УНИАН, 17 июля 2013 года Кабинет министров Украины утвердил условия предоставления государственных гарантий на 1,5 млрд грн для достройки первой очереди Днестровской аккумулирующей электростанции.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, строительство первой очереди Днестровской гидроэлектростанции завершится в 2015 году.

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Днестровская ГАЭС, мощностью 2268 МВт (7 гидроагрегатов по 324 МВт каждый) в генераторном режиме и 2947 МВт в насосном, является уникальной и мощнейшей в Европе. Она предназначена для использования в качестве источника энергии в период пиковой мощности потребления (вечерний и утренний пики нагрузки). Энергетический комплекс Днестровской ГАЭС состоит из 7 гидроагрегатов и вводится в эксплуатацию несколькими пусковыми очередями.

В состав 1-й очереди ГАЭС входят 3 гидроагрегата. Первый гидроагрегат введен в промышленную эксплуатацию в конце 2010 года. Публичное акционерное общество «Днестровская ГАЭС» создано в 1998 году.