Fitch повысило рейтинг "Роснефти"

Рейтинговое агентство Fitch снимает "Роснефть" со списка Rating Watch "негативный" и устанавливает рейтинг "BBB-" ("стабильный"). Об этом говорится в сообщении агентства, передает ИТАР-ТАСС.

Агентство отметило стабильный и предсказуемый операционный денежный поток "Роснефти" на фоне более волатильных показателей нефтяных мейджоров, масштабное укрепление операционных показателей и самые низкое в отрасли операционные издержки.

"Роснефть" заключила беспрецедентный контракт на поставку нефти CNPC и получит значительную предоплату по этому контракту, которая, по мнению агентства, будет использована на выплату краткосрочного долга компании.

Fitch также отметил ряд крупных приобретений, которые Роснефть сделала в последнее время, включая консолидацию 100% ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", приобретение доли Enel в "СеверЭнергии", газовых активов Алросы и масштабную программу капитальных вложений, планируемую по всем направлениям деятельности компании.