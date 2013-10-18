Украина за 9 месяцев импортировала нефтепродуктов на 4,6 млрд долл.

Украина в январе-сентябре 2013 года импортировала нефтепродукты в денежном выражении на сумму 4,642 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

При этом Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, крупнейшими поставщиками нефтепродуктов в Украину за 9 месяцев 2013 года стали Беларусь - 1,851 млрд долл., Россия — 1,28 млрд долл., Литва — 0,507 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2013 года увеличены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

В частности, экспортная пошлина на сырую нефть повышена до 416,4 долл. с 400,7 долл. за 1 тонну. Пошлина на легкие, средние дистилляты, дизельное топливо - до 274,8 долл. с 264,4 долл. за 1 тонну. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы, мазут, масла смазочные, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин.

Читайте также: Украина добычу газа увеличила, нефти - снизила

Украина по итогам 2012 года импортировала нефтепродуктов из Беларуси, РФ, Литвы и других стран на общую сумму 8,839 млрд долл.

Импорт нефтепродуктов из Беларуси за 2012 год составил 3,726 млрд долл., из Российской Федерации – 1,631 млрд долл., из Литвы – 0,715 млрд долл., из других стран - 1,535 млрд долл.