Азаров: котельные придется снова переводить на газ, если цена снизится до 150 долл.

Премьер-министр Украины Николай Азаров обеспокоен тем, что в случае снижения стоимости газа, потребляемого в стране, к примеру, до 150 долл. за тысячу кубометров, котельные, работа которых из-за нынешней высокой стоимости голубого топлива сейчас переводится на уголь, снова придется переводить на газ. Об этом он заявил в эфире «Первого национального телеканала».

«Теперь самый главный вопрос, который, откровенно говоря, спать мне не дает. Ведь наступит время, когда газ для нас будет стоить 150 долл., предположим, за 1 тыс. кубометров. То есть его реальная цена будет вот такой. И мы начнем думать, что опять переводить с угля на газ котельные. Вот какой громаднейший ущерб причинен нашей стране этим контрактом (контракт 2009 года на закупку газа в России - УНИАН), а мы хихикаем иногда: какая-то политическая узница там (экс-премьер-министр Юлия Тимошенко – УНИАН). При чем здесь политика? Тут экономика в голом виде, причем экономика жесточайшая, особенно в условиях кризиса”, - заявил Азаров.

При этом он не уточнил, за счет чего может произойти снижение стоимости газа: или за счет увеличения собственной добычи, или в результате договоренностей с Россией.

Вместе с тем, Азаров подчеркнул, что на самом высоком уровне Украина предлагает России найти «общий язык» и договориться о снижении цены газа. В противном случае, Украина вынуждена будет отказаться от его закупки в РФ.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4 квартале 2013 года для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

10 октября в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24» премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина в ближайшие несколько лет может полностью отказаться от импорта газа из России, если действующий газовый контракт не будет пересмотрен.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает резко сократить закупки российского газа, заключив контракты на его поставку из альтернативных источников (через территорию Венгрии, Словакии, Польши, а также Румынии). На сегодняшний день Украине удалось наладить поставки природного газа с Польши и Венгрии, однако открытие наиболее перспективного маршрута – через Словакию на протяжении года тормозится из-за необходимости его согласования с российским газовым монополистом компанией «Газпром».

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).