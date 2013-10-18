Украина намерена продлить соглашение с США о снижении рисков эксплуатации АЭС

Украина намерена продлить межправительственное соглашение с США о снижении рисков эксплуатации атомных электростанций, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Как говорится в сообщении, Кабинет министров на заседании 17 октября одобрил проект распоряжения о продлении действия межправительственного соглашения между Украиной и США о повышении безопасности эксплуатации АЭС в Украине, снижении степени рисков эксплуатации и укрепления системы регулирования гражданских атомных объектов.

Пресс-служба Минэнерго сообщает, что в рамках соглашения реализуется проект «квалификации ядерного топлива» для Украины, целью которого является осуществление работ по диверсификации источников поставок ядерного топлива и повышение ядерной физической безопасности АЭС на период до 2015 года.

Согласно проекту распоряжения, срок действия соглашения будет продлен до 25 октября 2018 года.

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Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых - Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.