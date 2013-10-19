Турция разрешила геолого-разведочные работы по "Южному потоку" в Черном море

Власти Турции разрешили геолого-разведочные работы по газопроводу "Южный поток" в своей исключительной экономической зоне в Черном море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и Турции Дмитрия Медведева и Абдуллы Гюля.

«Президент Турции сообщил, что в соответствии с ранее достигнутыми пониманиями на высшем и высоком уровнях турецким правительством приняты все необходимые решения о выдаче разрешений на проведение геолого-разведочных работ в исключительной экономической зоне Турции в Черном море в интересах реализации проекта газопровода «Южный поток», - говорится в сообщении.

Медведев, поблагодарив Гюля, выразил уверенность, что это решение послужит укреплению стратегического характера российско-турецких отношений.

Главы государств также обсудили вопросы взаимодействия в рамках многосторонних организаций, по актуальным вопросам международной повестки дня.

Телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе турецкой стороны.

Как сообщалось, Россия и Турция 6 августа договорились о возможности строить в территориальных водах Турции газопровод "Южный поток", альтернативный важному для Анкары Nabucco.

Газопровод "Южный поток" (South Stream) пройдет по дну Черного моря из российского Новороссийска в болгарский порт Варну. Далее две его ветви пройдут через Балканский полуостров в Италию и Австрию. Согласно планам, проект должен вступить в строй к 2013 году. "Южный поток"должен снизить зависимость поставщиков и покупателей от стран-транзитеров. Пропускная способность газопровода должна составить 63 миллиарда кубометров газа в год. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 25 миллиардов евро.