Более сотни горняков эвакуированы из-за остановки вентилятора в шахте

На шахте в Луганской области из-за остановки вентилятора на поверхность подняты 109 горняков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, вчера, 20 октября, в 22.15 в с. Комсомольское на шахте «Центросоюз» ООО ДТЭК «Свердловантрацит» произошло остановка главного вентилятора.

В шахте работали 109 горняков, которые в 23.20 в штатном режиме были подняты на поверхность. Жертв и пострадавших нет.

Работа шахты временно приостановлена, проинформировали в ГСЧС.

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