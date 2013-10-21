Нефть дорожает на ожиданиях новой статистики из США

Мировые цены на нефть слабо растут в понедельник в ожидании возобновления публикации статистики в США после достижения бюджетного компромисса, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.10 мск выросла на 0,02% - до 109,96 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,01% и составила 100,82 доллара за баррель.

Позже в понедельник инвесторы ожидают данных от министерства энергетики США по динамике запасов нефти за неделю, завершившуюся 11 октября.