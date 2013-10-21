«Донбассэнерго» закупит у малоизвестной компании уголь на 594 млн грн

Одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «Донбассэнерго», 60,77% государственного пакета акций которой в августе приобрела донецкая компания «Энергоинвест Холдинг», намерена закупить каменный уголь у частной компании «Траст Инвест» (г. Донецк) на сумму 594 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания планирует закупить 600 тыс. тонн угля группы А.

Конечный срок подписания договора на поставку - 13 ноября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года «Донбассэнерго» закупила каменный уголь у частной компании «Траст Инвест» (г. Донецк) на общую сумму 2,475 млрд грн для потребления в 2013 году.

21 августа 2013 года Фонд государственного имущества Украины признал "Энергоинвест Холдинг" (г. Донецк) победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго".

"Энергоинвест Холдинг" предложил за 60,773% акций "Донбассэнерго" наивысшую цену в 718 млн 920 тыс. грн, что на 77,9 млн грн больше их начальной цены (641 млн грн).

Всего в приватизационном конкурсе по продаже 60,77% «Донбассэнерго» участвовали две компании.

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Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг».