«Укртрансгаз» заплатит британской компании 2,9 млн грн за финансовый аудит

Компания "Укртрансгаз", оператор отечественной газотранспортной системы, заплатит британской аудиторской компании Grand Thornton Legis 2,9 млн грн за проведение финансового аудита за 2013 год, сообщила компания "Укртрансгаз" на сайте госзакупок.

Согласно сообщению, конечный срок заключения договора на предоставление аудиторских услуг - 14 ноября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, компания «Укртрансгаз» в 2012 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 9,2% - до 497,3 млн грн.

Читайте также: «Укртрансгаз» привлечет кредиты в размере 400 млн грн и 66 млн долл.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м.

Grant Thornton является крупной международной группой, которая включает в себя аудиторские, бухгалтерские и консалтинговые фирмы, предоставляющие аудиторские, налоговые и консалтинговые услуги частным и публичным компаниям более чем в 100 странах мира и насчитывает более 30 тысяч специалистов.