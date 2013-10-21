ТВЭЛ будет поставлять ядерное топливо для Тяньваньской АЭС

Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ, основной поставщик ядерного топлива для украинских АЭС, заключила контракт с Цзянсунской ядерно-энергетической корпорацией (JNPC) и Китайской корпорацией ядерно-энергетической промышленности и индустрии (CNEIC) стоимостью около 1 млрд долл. на поставку ядерного топлива для 3-го и 4-го энергоблоков Тяньваньской атомной электростанции.

«Документ предусматривает регулярные поставки свежего ядерного топлива ТВС-2М и комплектующих до 2025 г.», - говорится в сообщении российской компании «ТВЭЛ».

Также в пресс-релизе компании отмечается, что кроме поставок топлива контрактом предполагается поставка комплектующих для изготовления топлива на Ибиньском топливном заводе для всех четырех блоков Тяньваньской АЭС.

Согласно сообщению, подписание контракта состоялось 19 октября 2013 г. в Пекине.

«С 2011 года пилотная партия из шести ТВС-2М загружена в энергоблок №1 АЭС «Тяньвань» в Китае. По итогам успешных реакторных испытаний в сентябре 2013 г. получена лицензия от китайского надзорного органа на эксплуатацию ТВС-2М», - говорится в сообщении.

«В строящихся энергоблоках №3 и №4 АЭС «Тяньвань» топливо новой модификации ТВС-2М будет эксплуатироваться, начиная с первой загрузки активной зоны реакторов», - отмечается в сообщении компании.

Справка УНИАН. Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ входит в вертикально интегрированную структуру российской атомной отрасли. ТВЭЛ объединяет производственные и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Топливная компания ТВЭЛ создана в целях достижения оптимальной структуры управления предприятиями ядерно-топливного цикла, повышения эффективности их работы и конкурентоспособности на глобальном рынке.