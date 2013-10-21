"Нафтогаз Украины" усилил обеспокоенность инвесторов

Едва не пропущенный купонный платеж в размере 75,6 млн долл. НАК «Нафтогаз Украины», который госкомпания из-за судебных исков 15-летней давности не могла вовремя погасить перед держателями своих евробондов выпуска 2009 года, усилил обеспокоенность инвесторов, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.

«Если бы купон не был выплачен в течение 30 дней, то это повлекло бы за собой кросс-дефолт по всему суверенному долгу Украины», - говорится в сообщении.

«Средства в рамках проведения «Нафтогазом» полугодового купонного платежа в размере 75,8 млн долл. по еврооблигациям на сумму 1,595 млрд долл. с погашением в сентябре 2014 г. поступили держателям облигаций лишь за два дня до истечения льготного периода (10 октября), так как средства на счетах компании были заблокированы решением британского суда“, - говорится в сообщении.

По сообщениям компании, средства были изначально переведены 30 сентября. Купонный платеж по облигациям, имеющим гарантию от Украины, был проведен без привлечения государственной гарантии.

Согласно сообщению, платеж был осуществлен на фоне опасений на рынке, располагает ли «Нафтогаз» денежными средствами для проведения купонного платежа и придется ли компании обращаться к государству за получением поддержки в экстренной ситуации. Агентство не считает, что такая ситуация указывает на потенциальную более крупную нехватку ликвидности у «Нафтогаза», однако негативные настроения на рынке свидетельствуют о недостаточном доверии к способности компании обслуживать свои обязательства, и такое мнение может распространиться на другие украинские компании с низкими рейтингами.

Fitch продолжает рассматривать финансовый профиль и ликвидность «Нафтогаза» на самостоятельной основе как слабые.

На конец июня 2013 г., напоминает агентство, «Нафтогаз» имел краткосрочный долг в размере 26,5 млрд грн (3,3 млрд долл.), включая кредит со ставкой 8,5% на сумму 2 млрд долл. (16 млрд грн) от «Газпромбанка» («BBB-»/прогноз «Стабильный»), который был предоставлен в октябре 2013 г. под новую государственную гарантию. На указанную дату компания имела денежные средства в размере 1,7 млрд грн, что значительно меньше долга с короткими сроками до погашения.

«EBITDA «Нафтогаза» за 1 полугодие 2013 г. была отрицательной и составляла 4,7 млрд грн. Это указывает на то, что компания имела существенный отток денежных средств в данном периоде», - отмечается в сообщении.

Агентство ожидает, что компания будет генерировать отрицательный свободный денежный поток в 2013 и 2014 гг., исходя из оценок Fitch по цене на импорт газа около 400 долл. за тыс. куб. м в указанный период и из существующих внутренних тарифов на газ.

«С конца сентября 2013 г. доходность еврооблигаций «Нафтогаза» колеблется на уровне 16% - 17%, что негативно сказывается на уже слабом доступе компании на долговые рынки», - сказано в сообщении агентства.

Fitch рейтингует еврооблигации «Нафтогаза» с погашением в 2014 г. на уровне «B» с учетом гарантии от государства.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2012 году чистые убытки компании составили 10,3 млрд грн.