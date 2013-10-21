EastCoal приостановила добычу на украинской шахте "Вертикальная"

Канадская угледобывающая компания EastCoal Inc. приостановила добычу на украинской шахте "Вертикальная" («Восточная угольная компания», г.Свердловск, Луганская область) в связи с финансовыми трудностями, говорится в сообщении компании.

EastCoal Inc. также сообщает о приостановке торговли своими акциями (также по финансовым причинам) на фондовых биржах в Лондоне и Торонто.

Как сообщал УНИАН, угледобывающая канадская компания EastCoal в марте 2013 года сообщила об увольнении 150 горняков шахты «Вертикальная» в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке коксующегося и энергетического угля.

Справка УНИАН. Канадская компания EastCoal Inc. приобрела шахту «Вертикальная» в 2009 году. С декабря 2010 года были начаты работы по восстановлению шахты и подготовка к вскрытию ранее не отрабатываемого пласта. Проектная мощность шахты «Вертикальная» по добыче антрацита составляет 3 млн тонн в год.